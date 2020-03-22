22 Mart Dolar kuru ne kadar? Sorusu bugünlerde daha fazla önem kazanmış durumdadır. Bu bağlamda vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını oldukça yakından araştırıyor. Dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri ise araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed),yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesiikinci kez faiz indirdi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Detaylar haberimizde... Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Peki euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?
DOLAR VE EURO NE KADAR?
RESESYON ALARMI GELDİ
Bank of America yatırımcılarına yaptığı uyarıda, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide resesyonun artık önlenemeyeceğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını duyurdu.
Fakat Meyer, ekonomideki daralmanın ciddi olmasına rağmen bu düşüşün kısa ömürlü olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken, temmuz ayına kadar ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor.
Bank of Amerika öngörülerine göre ABD ekonomisi 2'nci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl için de GSYİH yüzde 0.8 daralacak. Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Covid-19 salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirmişti.
Açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurgulanmıştı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI VE DOLAR KURU YÜKSELDİ!
Konu hakkında değerlendirmede bulunan ekonomist Mahfi Eğilmez yayımladığı yazısında Türk Lirasının değer kaybı için devam eder görüşünü belirtirken altın fiyatları için ise yükselir görüşünü belirtti. Eğilmez "Risklerin yükselmeye devam ettiği böyle bir ortamda TL'nin dış değerinin düşmesi beklenir.
Risklerin yükselmeye devam ettiği böyle bir ortamda altının değerinin yükselmesi beklenir. Altın ithalatçısı olan Türkiye'de ithalat miktarı değişmese bile ödenecek bedel yükselir" dedi.
ALTININ ONS FİYATI 2 BİN DOLARI GÖREBİLİR!
Ekonomist Özgür Demirtaş yapmış olduğu değerlendirmesinde en kötü senaryo ile altın fiyatlarının 2 bin doları görebileceğini belirterek "Petrol fiyatlarının düşüşü Türkiye'ye yarar mı? Kısmen evet. Ama bu yarar abartılmamalı.
Çünkü Türkiye'den emlak alan, Türkiye'de tatil yapan zenginler parasını petrolden kazanıyor (Dolaylı veya doğrudan). O yüzden ortada aşırı sevinecek bir şey yok.
Yine bu en kötü durumda S&P500 bir %20 daha çakılır, Altın 2000 Dolara ulaşır, ABD'de bile tuvalet kağıdı kalmaz (Virüs öldürdüğünden değil, insanların algısından). Ama adı üstünde bu en kötü durum" dedi.
ÜLKE EKONOMİLERİ NEDEN RESESYONA GİRER?
Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,
Kişibaşına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,
İşsizliğin artması,
Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,
Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur.
Resesyon, makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın(GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyodda arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak nitelendirilir.
Durgunlukla mücadelede kamu harcamaları siyaseti, ekonominin tam çalışma düzeyinde balansa kavuşabilmesi için özel harcamalardaki yetersizliklerin, kamu harcamaları ile giderilmesi neticesini doğurmaktadır. Bu tür bir politika ile milli gelir düzeyinin düşmesi önlenmiş, özel sektör harcamalarının azalmasına mani olunmuş ve ekonomideki daraltıcı güçler ortadan kaldırılmaya çalışılarak genişleme sürecine sokulmuş olacaktır.
Durgunlukla mücadelede, kamu harcamalarını aynı düzede bırakarak vergileri azaltma yoluna gidilebilmektedir. Vergileri azaltma politikasının etkinliği için verginin konusunun geniş olması gerekir ki vergi indirimlerinden daha çok kişi istifade ederek, kullanılabilir gelir artarak kişilerin tüketim ve yatırım harcamalarında artış sağlanabilecektir.
RESESYON ETKİLERİ NELERDİR?
Ülke ekonomisi küçülür ve dolayısıyla GSYH negatif büyüme gösterir,
Ülkenin yerel para birimi döviz kurları karşısında değer kaybeder,
İthal ürünlerin fiyatları artar ve ürünlerden kaynaklı bir enflasyon baskısı oluşur. Bu nedenle halkın alım gücü azalır,
Sanayi üretiminde düşüş yaşanır ve işsizlik oranı artar,
Borsa ve para piyasalarına ciddi zarar verir.
YENİ ENFLASYON TAHMİNİ YAYIMLANDI
Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni beklenti anketinde yıl sonunda dolar kurunun 6.41 TL olacağı bildirildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise 10.06 olarak bildirildi.
2021 yılı dolar kuru beklentisi ise şu şekilde;
"12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,51 TL olarak gerçekleşmiştir"
2021 yıl ıenflasyonu hakkında da şu ifadelere yer verildi:
"12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 9,61 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,51 ve yüzde 8,52 olarak gerçekleşmiştir"
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2020 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,8 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 41,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,6 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 10,1 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
DOLAR NEDİR?
Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır
DOLARIN TARİHİ
ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.
ENFLASYON NEDİR?
Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin genel fiyat düzeyinin yükseldiği ve dolayısıyla paranın satın alma gücünün düşme hızıdır. Merkez bankaları ekonominin sorunsuz çalışmasını sağlamak için enflasyonu sınırlandırmaya ve deflasyondan kaçınmaya çalışmaktadır.
Enflasyonun sonucu olarak, bir para biriminin satın alma gücü düşer. Örneğin, enflasyon oranı yüzde 2 ise, o zaman bir yıl içinde 1 dolara mal olan bir paket sakız gelecek yıl için 1.02 dolara mal olacaktır. Mal ve hizmet satın almak için daha fazla paraya ihtiyaç duyulduğundan, bu paranın örtülü değeri düşer.
Ulusal rezerv, gıda ve enerji fiyatları gibi değişken sektörleri dışlayan çekirdek enflasyon verilerini kullanır. Dış faktörler, bu tür mallar üzerindeki fiyatları etkileyebilir ve bu da genel enflasyon oranını yansıtmayabilir. Bu sektörleri enflasyon verilerinden çıkarmak, enflasyonun durumu hakkında daha doğru bir tablo çizer.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
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