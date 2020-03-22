Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş veriyor! Her ay alınıyor!

İşsizlik Maaşı 2020 Ne Kadar?

İşsizlik maaşı, 2020 yılı için en düşük 1.177 TL iken en yüksek de asgari ücretle orantılı olarak 2.354 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:

Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.