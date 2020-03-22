İŞÇİLERİNİ KORU MAAŞ DEVLETTEN

Coronavirüs'ten etkilenen tekstilden perakendeye, konaklamadan sinema tiyatroya, özel kreşten gündüz bakımevine, ulaşımdan yiyecek-içecek sektörüne kadar geniş bir alanda üretime ara veren veya işletmesini kapatan patronların istihdamı koruma kaydı ile işçilerinin 3 aylık maaşını (brüt maaşın yüzde 60'ı) devlet ödeyecek. Bakan Selçuk, hem işverene hem de çalışana destek için kısa çalışma ödeneği ve telafi çalışmasını devreye aldıklarını belirterek, "Kısa çalışma ödeneği, işin belli periyotlarda durdurulması veya yavaşlatılması durumunda devreye giren bir ödeneğimiz. Biz bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız" diye konuştu.

600 GÜN ŞARTI ESNEYECEK

Mevcut uygulamada ödenekten, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu koşuldaki gün şartını azaltarak daha fazla işletmenin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının önünü açmayı planlıyor.