Nafaka borçları haricindeki tüm icra ve iflas işlemlerinin durdurulduğu hakkında karar geldi. Yayımlanan karar bugünden itibaren geçerli olacak. Ekli İcra ve İflas Takiplerinin durdurulması Hakkında Karar 'ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tüm icra ve iflas işlemleri durduruldu
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda nafaka haricindeki tüm icra ve iflas işlemlerinin durdurulduğuna yer verildi.
Yayımlanan kararın metninde şu ifadelere yer verildi:
Ekli İcra ve İflas Takiplerinin durdurulması Hakkında Karar 'ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1- (1) COVID - 19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedibrler kapsamında; bu Kararın yürürlüe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve ilas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.
Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu karar gükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
RESMİ GAZETE NEDİR?
T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.
İlk kurulduğu zamanlar Ceride-i Resmiye adıyla yayınlanan gazete 10 Eylül 1923 tarihinden itibaren Resmi Ceride adıyla yayınlanmaya devam etmiştir. Bu dönemlerde yayın bazı aksamalara maruz kalmıştır. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir.
Başbakanlığa bağlı Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmî Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup, Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteği ile Resmî Gazete Bilgi Sistemi'nce yayınlanmaktadır.
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