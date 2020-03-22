BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? BİM, A101, ŞOK, MİGOS ve Carrefour çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde yayılmaya başlayan virüs sebebiyle evlerinden yoğun saatlerde çıkmak istemeyen vatandaşlar, mağazaların akşam saat kaça kadar açık olacaklarını arama motorları üzerinden sorguluyor. Migros bugün itibari ile şubelerinin çalışma saatlerini değiştirdi. Marketlerin indirimli aktüel ürünler kataloglarına içeriğimizin ilişkili haberleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? İşte, BİM A101 ŞOK çalışma saatleri hakkında merak edilenler…
MARKETLER KAPANACAK MI?
Marketlerin kapanmasıyla ilgili henüz resmi bir karar alınmadı. Şu anda marketler tüketicilere hizmet vermeye devam ediyor.
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.
STARBUCKS KAPALI MI?
İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı karar doğrultusunda, insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda koronavirüsün daha hızlı yayıldığı gerekçesiyle kafe bazlı mekanlar ve toplu zaman geçirilen yerler kapatıldı. Amerikalı kahve zinciri Starbucks'da kafe sınıfına girdiğinden bir süre kapalı kalacak.
PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?
Kapatma kararı listesinde şuan için PTT ve kargolar yer almıyor. Ancak virüsün yayılmasının devam etmesi halinde yeni açıklamalar gelebilir. PTT ve kargolar hizmet vermeye devam ediyor.
BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 17 Mart 2020 tarihi itibariyle çalışmalarına devam ediyor. Bankaların şube, ATM ve internet sitelerinde herhangi bir kapatma bulunmuyor.
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