Korona Virüs sebebiyle en çok araştırılan konuların başında marketlerin açılış kapanış saatleri yer alıyor. Peki A101, BİM, ŞOK, MİGROS ve Carrefour saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri kaç? BİM A101 ŞOK açılış kapanış saatleri değişti mi sorusuna yanıt aranıyor. BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle Türkiye eve kapandı. Evde kalma çağrıları devam ederken, sokağa çıkmak istemeyen vatandaşlar toplu alışverişlerini yapmak istiyor. Bu nedenle BİM A101 ŞOK gibi marketler kapanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. BİM A101 ŞOK çalışma saatleri değişti mi? İşte yanıtı…
MARKETLER KAPANACAK MI?
Marketlerin kapanmasıyla ilgili henüz resmi bir karar alınmadı. Şu anda marketler tüketicilere hizmet vermeye devam ediyor.
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.
STARBUCKS KAPALI MI?
İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı karar doğrultusunda, insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda koronavirüsün daha hızlı yayıldığı gerekçesiyle kafe bazlı mekanlar ve toplu zaman geçirilen yerler kapatıldı. Amerikalı kahve zinciri Starbucks'da kafe sınıfına girdiğinden bir süre kapalı kalacak.
PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?
Kapatma kararı listesinde şuan için PTT ve kargolar yer almıyor. Ancak virüsün yayılmasının devam etmesi halinde yeni açıklamalar gelebilir. PTT ve kargolar hizmet vermeye devam ediyor.
BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 17 Mart 2020 tarihi itibariyle çalışmalarına devam ediyor. Bankaların şube, ATM ve internet sitelerinde herhangi bir kapatma bulunmuyor.
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