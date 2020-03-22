2020 Mart ayı AGİ ve ücretler değişti! Hemen kontrol edin

AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması oluyor. Çalışan vatandaşlar maaşlarının içinde ne kadar AGİ aldıklarını merak ediyor. Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte 2020 AGİ tutarları tablosu haberimizde... AGİ sizin eş durumunuza ve çocuk durumunuza bakılarak ödenmektedir. Bu ödemelerde her hangi bir hak kaybı olmaması için düzenli olarak eş ve çocuk durumlarınızı işverene bildirmeniz gerekiyor.