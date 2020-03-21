YKS ertelendi mi? 2020 YKS, KPSS, LGS, DGS, ALES, MSÜ sınav tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde Koronavirüsle mücadele son hızıyla sürerken, virüsle mücadele kapsamında eğitim öğretimde uzaktan eğitim modeline geçildi. ÖSYM tarafından 9 sınavın da ertelendiği duyuruldu. Öğrenciler şimdi de lise ve üniversite sınavlarının ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki, 2020 YKS ertelendi mi? İşte detaylar…

2020 YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS'nin ertelenmesine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pandeminin ilerlemesine göre üniversite giriş sınavı için yeni bir karar alınabilir.