Yaşlılara özel market saati

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bugünden itibarensaatleri arasındaCoronavirüs'ün en çoketkilediği belirtilen 60yaş ve üzeri müşterileriiçin mağazalarını açıktutacak. Ancak 60 yaşüstü müşteriler, dilerlersegünün geri kalanındada markete gidebilecek.CarrefourSA Genel Müdürü, "Tümoperasyonlarımızı 'kamugörevi' bilinciyle yerinegetiriyoruz" diye konuştu.