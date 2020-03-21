Yaşlılara özel market saati

Carrefoursa, bugünden itibaren 08.00 -09.00 saatleri arasında Coronavirüs'ün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için mağazalarını açık tutacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da markete gidebilecek. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Tüm operasyonlarımızı 'kamu görevi' bilinciyle yerine getiriyoruz" diye konuştu.
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