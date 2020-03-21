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    • Ekonomi
    • 21.03.2020 Gazete
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    TAKVİM'in çağrısı sonrası ’lerde çözüm

    TAKVİM'in çağrısı ses getirdi, 'lerdeki mağazaların kira sorunu çözüldü. Alışveriş merkezleri, mağazalardan kapalı oldukları dönemlerde kira almayacak.

    AVM’de çözüm
    Coronavirüs'ün ekonomiye etkisini hafifletmek için hükümet önemli adımlar atarken, iş dünyası da elini taşın altına koyuyor. TAKVİM'in çağrısı ses getirdi, mağazaların kira sorunu çözüldü. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), Coronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik istikrara destek vereceklerini, federasyon bünyesindeki merkezlerin kapanan işletmelerden kira almayacağını duyurdu.

    FEDERASYON DUYURDU
    Federasyon'dan yapılan açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin kritik dönemlerden geçtiği şu günlerde vatandaşların sağlığının tüm unsurlardan önde olduğu belirtilerek, "Hükümetin zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği yönündeki kararını destekliyoruz" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Federasyonumuz bünyesinde olan alışveriş ve yaşam merkezlerimiz, perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirtmişlerdir."

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