oronavirüs'ün

ekonomiye etkisini hafifletmek için hükümet önemli adımlar atarken, iş dünyası da elini taşın altına koyuyor.'in çağrısı ses getirdi, mağazaların kira sorunu çözüldü.Coronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik istikrara destek vereceklerini, federasyon bünyesindeki merkezlerin kapanan işletmelerden kira almayacağını duyurdu.Federasyon'dan yapılan açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin kritik dönemlerden geçtiği şu günlerde vatandaşların sağlığının tüm unsurlardan önde olduğu belirtilerek, "Hükümetin zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği yönündeki kararını destekliyoruz" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Federasyonumuz bünyesinde olan alışveriş ve yaşam merkezlerimiz, perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapananvebelirtmişlerdir."