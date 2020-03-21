Emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? SSK, SGK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar? Milyonları ilgilendiren emekli maaş tablosu hakkında araştırmalar sürüyor. Türkiye Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor. Salgınla mücadelede ekonomik tedbirler alınmaya da devam ediyor. Bu zor günlerde emekli maaşlarında iyileştirme yapıldı. Milyonlarca emekliye zam gelişmesinin ardından en düşük emekli maaşı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Yeni zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte yanıtı…
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan açıklamasında müjdeli haberi verdi ve en düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğunu açıkladı.
Maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış olacak. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlanacak. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam alacak.
2020 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI (TL)
Eski Yeni
SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3
SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258,0
BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8
BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7
MEMUR (Emekli) 2521,7 2660,2
DUL VE YETİME DE ZAM VAR
Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; aylık oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125 lira, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğuna ise 250 lira yerine 375 lira verilmeye başlanacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500'e çıkarmış olacağız" dedi. Selçuk, bu konuda TBMM sürecinin bulunduğunu, sürecin tamamlanmasının ardından nisan ayında maaşların yatırılacağını kaydetti.
SSK, SGK, BAĞ-KUR ÖDEME GÜNLERİ!
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
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