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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 Gazete
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    Üretici desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

    , bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında yer alan fark ödemeleri, iyi uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinin son başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıkladı.

    Üretici desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında yer alan fark ödemeleri, iyi uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinin son başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. Pakdemirli, "2019 yılı ürünü olan yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi desteklerinde son başvuru tarihi 30 Nisan'a, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklerinde 29 Mayıs'a uzatılmıştır" diye konuştu.

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