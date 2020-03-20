Tüm dünyayı etkisi altına Korona virüs, çoğu ülkede insanların sokağa çıkmasını engelledi. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gündemde var mı diye soranlar için işte, bakandan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı kararı peş peşe geliyor. Açıklanan kararların ardından Türkiye sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Durumun gittikçe ağırlaştığı Fransa'da alınan karara göre sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD'nin belli bölgeleri için de bu yasak kararı masaya yatırıldı.
Sokağa Çıkma Yasağı Söz Konusu Mu?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve OHAL ilan edileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili haberlerin yalan olduğunu söyleyerek vatandaşların sosyal medya üzerinden manipüle edilmeye çalışıldığını ifade etti.
Bakan Albayrak'dan Açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını ardından açıklanan ekonomi paketini yorumladı. Albayrak, sokağa çıkma yasağına dair de bilgi vererek "Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak" dedi. Bakan, sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yönelik böyle bir kararın gündemlerinde olmadığını söyledi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Şu ana kadar alınan kararlara göre Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yeni Corona virüsü kararlarına göre pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri bugün saat 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılmıştı. Alışveriş merkezleri de saat 12.00-20.00 arası çalışacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASASI YETKİSİ NASIL KULLANILIR?
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
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