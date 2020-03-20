Malullük Halinde Erken Emeklilik Hakkı

İlk sigortalanma tarihinden sonra çalışma hayatı sırasında iş gücünü kaybedenler için malulen emeklilik hakkı tanılıyor. En az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü olan vatandaşların sağlık kurulundan iş görememe raporu alması halinde malulen emekliliğin yolu açılır. Sürekli birinin bakımına muhtaç olan çalışanların ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 prim gününü doldurması halinde erken emeklilik hakkı verilir.

SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK sitesinden emeklilik sorgulama işlemi için internet kullanımı gereklidir. İnternet üzerinden SGK kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ web sitesine girildiğinde sorgulama yapılabilir. SGK sitesinde emeklilik hesaplama motoru için doldurulması gereken bilgiler:

Cinsiyet,

Doğum tarihi,

Hizmete başlama tarihi,

Malüliyet,

Erken yaşlanma

Yukarıdaki bilgiler emeklilik tarihini öne çekmek ya da varsa hastalık durumu için gereklidir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra temel bilgiler doldurulmalıdır. Bu temel bilgiler:

SSK prim ödeme gün sayısı,

Diğer sandıklara ait gün sayısı,

Askerlik gün sayısı,

Fiili gün sayısı,

Yurt dışı gün sayısı,

3600 günün dolduğu tarih doldurulmalıdır.

Bu bilgiler doldurulduktan sonra '' Gönder'' tuşuna basıldığında SGK emeklilik sorgulaması kolaylıkla yapılabilir.