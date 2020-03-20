Kredi borçları ertelendi mi? İşte teşvik, destek, muafiyet, indirim ve borç erteleme şartları takvim.com.tr'de. Başkan Erdoğan ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs için Çankaya'da yapılan zirvenin ardından açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda yer alan bir madde binlerce esnaf ve sanatkarın içini bir nebze olsa da rahatlatacak. Halkbank üzerinden kredi kullanan esnaf ve sanatkarların kredi borçları, anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Atılacak adım Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
Koronavirüsten etkilenen esnafın borcuna 3 ay erteleme!
21 maddelik ekonomik tedbir paketinde işverenden işçiye emekliden ihtiyaç sahiplerine pek çok farklı kesim için süresi 6 aya kadar çıkan teşvik, destek, muafiyet, indirim ve borç erteleme gibi avantajlar sunulacak.
Söz konusu maddelerden biri ise içinde bulunduğumuz olağanüstü halde esnaf ve sanatkarların bir nebze de olsa içini rahatlatacak.
VİRÜSTEN ETKİLENİN BORCUNA 3 AY ERTELEME
Koronavirüs salgınından kaynaklı işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek.
Atılacak adım Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
Esnaf kefalet borç yapılandırma hesaplama örneği
BORÇ ANAPARA FAİZ ORANI TAKSİT SAYISI AYLIK TAKSİT TOPLAM GERİ ÖDEME
10.000 TL. %0,66 12 AY 876,85 TL. 10.522,24 TL
10.000 TL. %1 24 AY 482,02 TL. 11.586,56 TL.
20.000 TL. %1 24 AY 964,04 TL 23.137,01 TL
20.000 TL. %0,66 12 AY 1.753,73 TL. 21.044,48 TL
30.000 TL. %0,66 12 AY 2.630 TL. 31.566 TL.
30.000 TL. %1 24 AY 1.446 TL. 34.705,53 TL.
50.000 TL. %1 24 AY 2.410 TL. 57.842 TL.
50.000 TL. %0,66 12 AY 4.384,27 TL. 52.611,24 TL.
75.000 TL. 0,66 12 AY 6.576,40 TL. 78.916 TL.
75.000 TL. %1 24 AY 3.615 TL. 86.763 TL.
100.000 TL. %1 24 AY 4.820 TL. 115.684 TL.
100.000 TL. 0,66 12 AY 8.768 TL. 105.222 TL.
Koronavirüs ekonomi paketi yenilikleri ve borç erteleme detayları
2020 yılı KDV tevkifatı ve SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesine karar verildi. Bankalara kredi borcu bulunan ve borcunu ertelemek isteyen esnafların anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek ve gerektiğinde firmalara da ilave finansman desteği sağlanacaktır. Halk Bankası'ndan kredi çekmiş olan ve korona virüs sebebiyle işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnafların Nisan, Mayıs ve Haziran ayları anapara ve faiz ödemeleri 3 aylığına faizsiz olarak ertelenecek. Kredi Garanti Fonu'nda limit 50 milyar TL'ye çekildi ve likide ihtiyacı bulunan esnafa verilecek. Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredi siciline ise ''mücbir sebep'' notu düşülecek.
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