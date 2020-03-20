NETFLIX NEDİR?

Aslında film kiralama da denebilir, Amerika'da bu disk olarak da sürüyor ancak biz internet boyutuyla daha çok ilgileniyoruz. Kuzey Amerika'nın tamamında Avustralya, Yeni Zellanda, Güney Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkelerinden Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Norveç, Fransa, Finlandiya, İsviçre, Avustralya, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve İngiltere'ye hizmet veren internet üzerinden çalışan bir medya içerik sağlayıcı olarak biliniyor.