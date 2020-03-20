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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 15:38
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    • 20.03.2020 15:38
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    Koronavirüs salgını sonrasında Netflix ve Youtube'den flaş karar!

    Dünyanın en popüler video paylaşım sitesi youtube ile online dizi ve film izleme platformu Netflix, yeni tip koronavirüs pandemisinin ardından evlerine kapanan insanların yoğunlukla dizi-film tercih etmesinin ardından artan internet stresini gevşetme amacıyla yayın kalitelerini düşürme kararı aldı. Netflix, Avrupa'daki tüm yayın akışlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, bunun internet ağlarındaki stresi yüzde 25 oranında azaltacaklarını ön gördüklerini bildirdi.

    Koronavirüs salgını sonrasında Netflix ve Youtube'den flaş karar!

    Online dizi ve film platformu Netflix ile dünyanın en popüler video paylaşım platformu Youtube, yeni tip koronavirüs nedeniyle AB ülkelerinde artan internet kullanımı nedeniyle stresi azaltmak amacıyla yayın kalitelerini HD'den aşağı çekme kararı aldı. Posta ve DVD hizmeti de veren Netflix, 1997 yılında Kaliforniya'da kurulmuş 2014 yılına geldiğimizde ise 400 milyon doların üzerinde faaliyet kazancına ulaşırken 5,5 milyar dolarlık ciro sağlamıştı.

    Netflix, Avrupa'daki tüm yayın akışlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, bunun internet ağlarındaki stresi yüzde 25 oranında azaltacaklarını ön gördüklerini bildirdi. Youtube'da internet altyapısındaki stresi düşürmeye karar verdiklerini belirterek, Avrupa'daki internet ağlarında tüm yayınların standart kaliteye çekileceğini bildirdi. AB komisyonu İç Pazardan sorumlu üyesi Breton, Avrupa ülkelerinde salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için tüm platformların yüksek çözünürlükten vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

    NETFLIX NEDİR?

    Aslında film kiralama da denebilir, Amerika'da bu disk olarak da sürüyor ancak biz internet boyutuyla daha çok ilgileniyoruz. Kuzey Amerika'nın tamamında Avustralya, Yeni Zellanda, Güney Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkelerinden Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Norveç, Fransa, Finlandiya, İsviçre, Avustralya, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve İngiltere'ye hizmet veren internet üzerinden çalışan bir medya içerik sağlayıcı olarak biliniyor.

    40 FARKLI ÜLKEDE 70 MİLYON ABONE

    Posta ve DVD hizmeti de veren Netflix, 1997 yılında Kaliforniya'da kurulmuş 2014 yılına geldiğimizde ise 400 milyon doların üzerinde faaliyet kazancına ulaşırken 5,5 milyar dolarlık ciro sağlamıştı.

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