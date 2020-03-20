MAAŞI 1500 TL'NİN ÜSTÜNDE OLANLARA ZAM VAR MI?

Maaşı 1500 TL olan emekliler ise, maaşlarında herhangi bir düzenleme ve zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Ancak bu düzenleme sadece maaşı 1500 TL 'nin altında olanları kapsıyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI 1500 TL'DEN AZ DEĞİL

Memur emeklilerinin maaşları 1500 TL'nin altında olmadığı için onlar ek zam alamayacak.