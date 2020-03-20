Türkiye Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri takip ederken emekli vatandaşlarımız için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda SGK ve Bağkur'lu emekli maaşlarında müjdeli haber önceki gün gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının 1500 TL seviyesine çıkarılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi'nin ayrıntıları netleşti. Maaşı 1500 TL olan emekliler ise, maaşlarında herhangi bir düzenleme ve zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Ancak bu düzenleme sadece maaşı 1500 TL 'nin altında olanları kapsıyor.
YÜZDE 20'YE KADAR ZAM
Hesaplamalara göre, halen 1.263 TL düzeyinde olan en düşük SSK emekli maaşı yüzde 20 zam ile 1.500 TL'ye çıkarılacak.
En düşük 1418 TL olan Bağ-Kur Emekli maaşlarında ise yüzde 6 oranında zam ile yüzde yine 1.500 TL'ye yükselecek.
MAAŞI 1500 TL'NİN ÜSTÜNDE OLANLARA ZAM VAR MI?
Maaşı 1500 TL olan emekliler ise, maaşlarında herhangi bir düzenleme ve zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Ancak bu düzenleme sadece maaşı 1500 TL 'nin altında olanları kapsıyor.
MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI 1500 TL'DEN AZ DEĞİL
Memur emeklilerinin maaşları 1500 TL'nin altında olmadığı için onlar ek zam alamayacak.
1.000 TL AY BAŞINDA HESAPTA
Emekliler, dul ve yetimlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 12 milyon kişinin Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekildi. İkramiye Nisan ayı başında ödenecek. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak.
23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında yatırılması bekleniyordu. Ödeme yaklaşık 2 ay erken yapılmış olacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere ise aylıkları oranında ikramiye ödenecek. 12 milyon kişiye yaklaşık 12 milyar lira ödeme yapılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
MEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.
Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
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