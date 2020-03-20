İşçiye devletten en az 1.752 TL

aşk

'ın açıkladığı100 milyarlık ekonomiyigüçlendirme paketimilyonlarca çalışan veişletmeyi korumaya aldı. 4yılda 320 bin çalışan içinyararlanılan kısa çalışmaödeneğinin koşulları yasaldüzenlemeyle esnetilecek,esnek ve uzaktan çalışmanınteşvik edilmesi için mevzuatdeğişikliğine gidilecek.İstihdamda sürekliliği teminetmek için 4 aya çıkarılantelafi çalışma süresi deişverene nefes aldıracak.TELAFİ İMKANIKısa çalışma ödeneğinde brüt maaşın yüzde 60'ı işçiye ödeniyor. Buradaki üst sınır ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. En düşük ödenek bin 752 lira. Öte yandan 2 aylık telafi çalışma süresi de 4 ay oluyor.