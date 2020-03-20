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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 Gazete
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    İşçiye devletten en az 1.752 TL

    Başkan 'ın açıkladığı 100 milyarlık ekonomiyi güçlendirme paketi milyonlarca çalışan ve işletmeyi korumaya aldı. 4 yılda 320 bin çalışan için yararlanılan kısa çalışma ödeneğinin koşulları yasal düzenlemeyle esnetilecek, esnek ve uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi için mevzuat değişikliğine gidilecek.

    İşçiye devletten en az 1.752 TL
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyarlık ekonomiyi güçlendirme paketi milyonlarca çalışan ve işletmeyi korumaya aldı. 4 yılda 320 bin çalışan için yararlanılan kısa çalışma ödeneğinin koşulları yasal düzenlemeyle esnetilecek, esnek ve uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi için mevzuat değişikliğine gidilecek. İstihdamda sürekliliği temin etmek için 4 aya çıkarılan telafi çalışma süresi de işverene nefes aldıracak.




    TELAFİ İMKANI
    Kısa çalışma ödeneğinde brüt maaşın yüzde 60'ı işçiye ödeniyor. Buradaki üst sınır ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. En düşük ödenek bin 752 lira. Öte yandan 2 aylık telafi çalışma süresi de 4 ay oluyor.


    HAZAL ATEŞ

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