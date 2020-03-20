Ekonomiye destek

TBB Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu: "Kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanmasını tavsiye ediyoruz. Üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, Coronavirüs salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesi tavsiyesinde bulunuyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.