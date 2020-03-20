Ekonomiye destek

üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu: "Kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanmasını tavsiye ediyoruz. Üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, Coronavirüs salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesi tavsiyesinde bulunuyoruz."