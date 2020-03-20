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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 Gazete
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    TBB Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu: "Kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanmasını tavsiye ediyoruz. Üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, Coronavirüs salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesi tavsiyesinde bulunuyoruz."

    Ekonomiye destek
    TBB Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu: "Kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanmasını tavsiye ediyoruz. Üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, Coronavirüs salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesi tavsiyesinde bulunuyoruz."

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