EBA TV nasıl izlenir? EBA TV frekans bilgileri nelerdir sorusu gündeme oturdu. EBA TV Türksat frekans bilgileri öğrenciler ve velilerin merak konusu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 23 Mart Pazartesi tarihinde başlayacak uzaktan eğitim için öğrenciler televizyon başına geçecek. EBA ve TRT, EBA TV aracılığı ile ilkokul, ortaokul ve liseler için program yapacak. EBA TV, D-Smart, Digiturk, Tivibu, Kablonet ve TV+ gibi platformlardan da izlenebilecek.
EBA TV NASIL İZLENİR?
Gelecek hafta başında 23 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim ile yaklaşık 18 milyon öğrenciye EBA TV aracılığı ile eğitim verecek. TRT işbirliği ile verilecek eğitimler için 6 yeni kanal açıldı ve EBA TV frekansları MEB tarafından paylaşıldı. Yapılacak uzaktan eğitim hizmetinden devlet okullarında eğitim gören öğrenciler dışında özel okullarda eğitim gören öğrenciler de faydalanacak.
Öte yandan EBA ve TRT EBA Tv aracılığı ile ilkokul, ortaokul ve liseler için yapılacak eğitim programları, dersler, derslerin saatleri ve telafi eğitimlerini içeren bir program paylaşıldı. Paylaşılan programa göre her sınıf ve öğrenim düzeyinde öğrenciler için ders saatleri belirlendi. Genellikle gündüz vaktine konulan dersler, herhangi bir nedenle dersi izleyemeyen öğrenciler için akşam saatlerinde de tekrar TRT EBA televizyonunda yayımlanacak.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
EBA TV TÜRKSAT FREKANSLARI
TRT EBA TV İlkokul HD –Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 86
TRT EBA TV Ortaokul HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 87
TRT EBA TV Lise HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 88
TRT EBA TV İlkokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 89
TRT EBA TV Ortaokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 90
TRT EBA TV Lise –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 91
EBA TV NE ZAMAN BAŞLIYOR?
23 Mart Pazartesi günü saat 09.00'da EBA TV üzerinden yayın başlayacak.
D-SMART, DIGITURK, TİVİBU'DAN NASIL İZLENECEK?
Kanalları izlemek için herhangi bir kanal arama/ekleme işlemi yapmaya gerek bulunmamakla birlikte alıcı tipine göre kapatma/açma işlemine ihtiyaç duyulabilir.
Uzaktan eğitim dersleri 23 MART 2020 Pazartesi günü başlayacağından ötürü şu an bu platformlara kanal güncellemesi yapılmamış olabilir.
KANAL EKLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
El ile kanal ekleme işlemi uydu alıcısının markası ve modeline göre farklılık gösterebilir. EBA TV'yi uydu alıcısına eklemek isteyenler, uydu alıcısının menüsünden kanal ekleme, kanal arama, otomatik kanal arama, el ile arama ya da manuel arama başlıklı menüyü seçip, verilen frekans değerlerini girerek TRT EBA TV'yi ekleyebilir.
-TÜRKSAT KABLO TV Kanal Listesi-
TRT EBA TV İlkokul HD – 465. Kanal
TRT EBA TV Ortaokul HD – 466. Kanal
TRT EBA TV Lise HD – 467. Kanal
TRT EBA TV İlkokul –932. Kanal
TRT EBA TV Ortaokul –933. Kanal
TRT EBA TV Lise –934. Kanal
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.