EBA TV NASIL İZLENİR?

Gelecek hafta başında 23 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim ile yaklaşık 18 milyon öğrenciye EBA TV aracılığı ile eğitim verecek. TRT işbirliği ile verilecek eğitimler için 6 yeni kanal açıldı ve EBA TV frekansları MEB tarafından paylaşıldı. Yapılacak uzaktan eğitim hizmetinden devlet okullarında eğitim gören öğrenciler dışında özel okullarda eğitim gören öğrenciler de faydalanacak.

Öte yandan EBA ve TRT EBA Tv aracılığı ile ilkokul, ortaokul ve liseler için yapılacak eğitim programları, dersler, derslerin saatleri ve telafi eğitimlerini içeren bir program paylaşıldı. Paylaşılan programa göre her sınıf ve öğrenim düzeyinde öğrenciler için ders saatleri belirlendi. Genellikle gündüz vaktine konulan dersler, herhangi bir nedenle dersi izleyemeyen öğrenciler için akşam saatlerinde de tekrar TRT EBA televizyonunda yayımlanacak.