BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM A101 ŞOK açılış kapanış saatleri hakkında araştırmalar sürüyor. Türkiye evde kalmaya devam ediyor. Koronavirüs tehlikesi geçene kadar vatandaşların evde kalmasına yönelik çağrılar sürüyor. Eve kapanmadan önce alışveriş yapmak isteyen kişiler ise BİM A101 ŞOK marketlerin çalışma saatlerini ve kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Peki, BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? İşte, BİM A101 ŞOK çalışma saatleri hakkında merak edilenler…

MARKETLER KAPANACAK MI?

Marketlerin kapanmasıyla ilgili henüz resmi bir karar alınmadı. Şu anda marketler tüketicilere hizmet vermeye devam ediyor.