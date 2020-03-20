Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.03.2020 11:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2020 11:28
    ABONE OL

    Bakan açıkladı! Kamuya 2000 personel alımı yapılacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

    Bakan Albayrak açıklamasında, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, ile ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı. İşte kadrolar ve başvuru şartları

    Bakan açıkladı! Kamuya 2000 personel alımı yapılacak!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz." müjdesini verdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "2000 KADRONUN MÜJDESİNİ VERİYORUZ"

    Bakan Albayrak açıklamasında, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Bakan açıkladı! Kamuya 2000 personel alımı yapılacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri