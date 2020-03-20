Bakan açıkladı! Kamuya 2000 personel alımı yapılacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

"2000 KADRONUN MÜJDESİNİ VERİYORUZ"

Bakan Albayrak açıklamasında, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.