Bakan açıkladı! Kamuya 2000 personel alımı yapılacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz." müjdesini verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"2000 KADRONUN MÜJDESİNİ VERİYORUZ"
Bakan Albayrak açıklamasında, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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