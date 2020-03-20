Aydın-Denizli otoyolu için ihaleye çıkılıyor

İzmir'den Antalya'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın- Denizli otoyolunun yapımı için bir kez daha ihaleye çıkıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ihalesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Aydın-Denizli Otoyolu, İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını oluşturuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.