Aydın-Denizli otoyolu için ihaleye çıkılıyor

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'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturanotoyolunun yapımı için bir kez daha ihaleye çıkıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ihalesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Aydın-Denizli Otoyolu, İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını oluşturuyor.