Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Aydın-Denizli otoyolu için ihaleye çıkılıyor

    İzmir'den Antalya'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın- Denizli otoyolunun yapımı için bir kez daha ihaleye çıkıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ihalesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Aydın-Denizli otoyolu için ihaleye çıkılıyor
    İzmir'den Antalya'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın- Denizli otoyolunun yapımı için bir kez daha ihaleye çıkıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ihalesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Aydın-Denizli Otoyolu, İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını oluşturuyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Aydın-Denizli otoyolu için ihaleye çıkılıyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri