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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 16:59
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    • 20.03.2020 17:00
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    düşük li konut kredisi hangi da? ?

    Cumhuriyet Merkez sı () (PPK), bir hafta vadeli repo ihale oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Bu bağlamda vatandaşlar şimdi ? Sorularını sormaya başladı. , ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları sayfamızda yer alıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. İşte düşük faizli konut kredisi veren bankalar...

    Hangi banka en uygun şartlarda konut kredisi veriyor?

    20 Mart düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Hangi banka en uygun şartlarda konut kredisi veriyor? Google arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Uygun faizli konut kredisi başvuru şartları ve istenen evraklar nelerdir? Halkbank konut kredisinin genel özellikleri. Ziraat Bankası konut kredisi kullanım detayları nelerdir? Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyasının özellikleri. Garanti BBVA düşük faizli konut kredisi kampanyası kullanım koşulları nelerdir? Konut kredisi ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını derledik. Konut kredisi kullanmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır. Kredi kullanımı için SGK'lı bir işte çalışılması ve aylık düzenli bir gelirin bulunması gerekir.

    Düşük faizli konut kredisi veren bankaların isimleri aşağıdaki listede yer almaktadır:

    Türkiye Finans Katılım Bankası

    Ziraat Bankası

    Halkbank

    Garanti BBVA

    İNG Bank

    Yapı Kredi Bankası

    ICBC Bank

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Konut: 0,94
    Araç: 0,96
    Tüketici: 1.05

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    Konut: 0.94
    İhtiyaç: 1.07
    Taşıt: 0.94
    Konut: 0.97

    FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.45
    İhtiyaç: 0.89
    Konut: 1.04

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 0.97
    İhtiyaç: 0.99
    Konut: 0.95

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 0.95
    İhtiyaç: 1.05
    Sarıpanjur: 1.05

    YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

    Konut: 1.09
    Bireysel ihtiyaç: 1.69
    Taşıt: 1.09

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.11
    İhtiyaç: 1.69
    Tüketici: 1.69

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.24
    Konut: 0.99
    Dijital ihtiyaç: 1.19

    TEB FAİZ ORANLARI

    Konut: 0.97
    Taşıt: 0.99
    İhtiyaç: 0.99

    ING BANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç: 0.89
    Taşıt: 1.04
    Konut: 0.94

    Uygun Faizli Konut Kredisi Başvuru Şartları ve İstenen Evraklar Nelerdir?

    Konut kredisi başvuru koşulları ve başvuru aşamasında bankaların talep ettiği evraklar, aşağıda sırasıyla ele alınmıştır:

    Konut kredisi kullanmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır.

    Kredi kullanımı için SGK'lı bir işte çalışılması ve aylık düzenli bir gelirin bulunması gerekir.

    Konut kredisi kullanmak isteyen kişiler, yüksek kredi notuna sahip olmalıdır.

    Kredi tutarının hesaplanmasında, hane halkının toplam geliri ele alınmakta ve kredinin aylık tutarı, bu gelirin yarısından fazla olamamaktadır.

    Konut kredisi için güncel gelir belgesi hazırlanmalıdır.

    Krediye teminat olarak, farklı bir gayrimenkulün ipotek ettirilmesi gerekir.

    Konut kredisi başvurusunda istenen belgeler:

    Kimlik belgesi fotokopisi

    Gelir belgesi

    İkametgâh kaydı

    Alınmak istenen evin tapu belgesi

    Teminat gösterilen gayrimenkulün tapu fotokopileri

    Kefillere ait gelir belgesi

    MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

    TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

    Duyuruda, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde koordineli adımlar atmakta olduğu ifade edildi.

    Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, koronavirüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedildiği belirtildi.

    Duyuruda, enflasyonda hızlı bir düşüş sağlandığı, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme gözlendiği aktarıldı.

    Finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin güç kazandığının altı çizilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğu azalmış; bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponları güçlenmiştir. Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini artırmıştır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır."

    KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

    Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.

    Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.

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    Haberler Ekonomi 20 Mart düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Hangi banka en uygun şartlarda konut kredisi veriyor?
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