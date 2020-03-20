2. Yargı Paketinin içeriği son dakika tam metni açıklandı! Mahkumlara af-infaz düzenlemesi var mı?

Af yasası infaz düzenlemesi Meclise geldi mi? Sorusu bugünlerde oldukça fazla konuşulur oldu. İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı. Peki düzenlemede mahkumlara af var mı? Konu ile ilgili konuşan AK Partili Mehmet Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." dedi.
2. Yargı Paketinin içeriği tam metni açıklandı!
- Hakim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi, bunu yapmaktan men edecek ve gerekirse, taraf avukatları hariç, derhal duruşma salonundan çıkarılmasını emredecek
- Yapılan değişiklikle, davada taraf vekili sıfatı bulunmayan avukatlar, duruşma düzenini bozmaları halinde, duruşma salonundan çıkarılabilecek
- "Toplu Mahkemelerde Tahkikat" başlıklı yeni düzenlemede, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak
- Mahkeme, tahkikatın bittiğini bildirdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçecek, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşma iki haftadan az olmamak üzere ertelenecek, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyecek
- Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da ekleniyor
- İlk derece mahkemesine görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin iki haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak
- "Yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılacak
İNFAZ DÜZENLEMESİ-MAHKUMLARA AF NE ZAMAN?
İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı. Daha önce de yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin ayrı bir paket şeklinde meclise geleceği bildirildi. Konu ile ilgili konuşan AK Partili Mehmet Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." dedi.
MHP'DEN ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ TALEBİ
MHP'nin 5 yıl şartlı ceza indirimi kabul edilirse 129 bin kişi tahliye olacak. AK Parti'nin infaz sürelerini aşağıya çeken teklifi kabul edilirse ilk etapta 30 bin kişi tahliye olacak. Ama tahliyeler sürekli hale gelecek. AK Parti ve MHP milletvekillerinden oluşan ortak komisyon bir çalışma yaptı. 10 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapıldı.
UYUŞTURUCU VE TERÖR SUÇLARI KRİTİK NOKTA
Erdoğan, uyuşturucu ve terörle ilgili suçlar konusunda çok hassas. "Adam öldürenleri mi çıkaracağız, uyuşturucu satanları mı salıvereceğiz" diye itiraz ettiği söyleniyor. Üzerinde yeniden çalışılan düzenleme, Erdoğan'ın onayından sonra Meclis'e sunulacak.
40 BİN KİŞİ YARARLANACAK
Kısa süreli hapis cezaları konusunda hafta sonu ve gece infaz yöntemleri de uygulanacak. Bu haktan yararlanacak hükümlüler hafta içi dışarıda, hafta sonu hapiste olacak. Gece infazı konusundaki şartları yerine getirenler için de gündüz işe gidebilme imkânı sağlanacak. Bu durumdaki hükümlüler, gündüz dışarıda, gece ise hapishanede kalan cezalarını tamamlayacak. Mevcut mevzuata göre, 6 ayın altındaki cezalar için bu yöntemler uygulanabiliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile bu sürenin 2 yıla çıkarılması planlanıyor. Yasa çıktıktan sonra, 2 yıl ve altında hapis cezası kalanlar, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak.
HANGİ SUÇLARA CEZA İNDİRİMİ OLACAK?
Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5'te 1'i denetimli serbestlikte geçirebilecek. Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaşın üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek. Taslak ana hatlarıyla şöyle: Bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.
Mahkemelerin verdiği cezaların 2/3'ü (yüzde 67'si) yerine 1/2'si (yüzde 50'si) kapalı cezaevinde çekilecek. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilecek. Koşullu salıverilme süresinde herhangi bir yeni suçtan örneğin 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılı yanacak.
Mevcut sistemle 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazı mümkün. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılacak. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 4 yıla yükseltilecek. Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.
Gece infazı ve hafta sonu infaz usullerine işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılanların cezalarını hafta sonu ya da gece çekmesine olanak var. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem işletilemiyor. Taslakta 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Taksirle işlenen bir suç kapsamında verilen cezalarda ise bu süre 2 yıl olarak belirlenecek. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevinde girerek çekebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.