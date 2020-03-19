Açıköğretim öğrencilerini ve üniversitelerde örgün eğitim gören öğrenciler, vize sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili açıklama bugün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 'tan geldi. Üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini ifade ederek sözlerine başlayan YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır. Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
SINAVLAR
Vize sınavları hakkında da konuşan YÖK Başkanı Saraç, vize sınavları ertelenecek mi? şeklinde gelen soruya "Üniversiteler karar verecek. Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek. Online yapabilirler ama şeffaf ve denetlenebilir nitelikte olmasını istiyoruz" şeklinde cevap verdi.
YA ERTELENECEK YA ONLİNE YAPILACAK
Saraç 'ın bu açıklamasına baktığımızda üniversitelerin ya vize sınavlarını ertelemesi ya da internet üzerinden yapması bekleniyor. Ertelenmesi durumunda akademik takvimin değişmesi ve okulların daha geç kapanması bekleniyor.
Online sınav yapılması durumunda ise üniversite okuyan öğrenciler , evlerinden internet üzerinden sınavlara girebilecek.
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF'ün 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Bahar Dönemi vizeleri 18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, final sınavları ise 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge
bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
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