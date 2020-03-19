YKS, LGS, KPSS ertelendi mi? ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri? Güncel ÖSYM sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında önümüzdeki aylarda düzenlenmesi planlanan 14 sınavın tarihi ertelendi. Peki, ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri? ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

2020 YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan yaptığı son açıklamada; gerekirse üniversite ve lise giriş sınavlarının ertelenebileceğini belirtti.

SYM ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,