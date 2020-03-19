Vurguncuya fırsat yok

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu bildirdi. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmadığını, önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmediğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu: "TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek. Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. Tüketicilerimiz 'https:// www.epttavm.com' online satış sistemi üzerinden de ürünleri temin edebilmektedir."
ÜRETİCİYE ONLİNE ÇAĞRISI
Bakan Pakdemirli, üreticilerin tarımsal desteklere ilişkin başvurularını e-Çiftçi portalı üzerinden online yapabileceklerini belirterek, "Üreticilerimiz mobil uygulamamızı indirerek ya da e-Devlet şifresiyle giriş yaparak işlemlerini yapabilirler" dedi.
ÜRETİCİYE ONLİNE ÇAĞRISI
Bakan Pakdemirli, üreticilerin tarımsal desteklere ilişkin başvurularını e-Çiftçi portalı üzerinden online yapabileceklerini belirterek, "Üreticilerimiz mobil uygulamamızı indirerek ya da e-Devlet şifresiyle giriş yaparak işlemlerini yapabilirler" dedi.
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