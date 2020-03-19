Toyota üretime 2 hafta ara veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni tip Coronavirüs salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretime 2 hafta ara veriyor. Açıklamada, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart- 5 Nisan'da üretime ara veriyor" denildi.
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