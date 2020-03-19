SGK'dan Çift Maaş Nasıl Alınır?

SGK'dan yetim veya dul aylığı alan bir kadın ikinci bir maaşı alabilir. Bu noktada SSK emeklisi babasından maaş alma hakkı bulunan kadın, Bağkur'lu kocasının vefat etmesi durumunda buradan bir bi maaş alabilir.

3 Maaş Olabilir; Vefat eden eş veya babandan biri Bağkur, diğeri Emekli Sandığı emeklisi, çalışan kadın ise SSK emeklisi ise 3 maaş alma durumu oluşuyor.