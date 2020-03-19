Sağlık sigortası tazminatı artırır mı?

Çok önemli bir şirkette çalışıyorum. Özel sağlık sigortası en üstten yatırılıyor. tazminata yansır mı?
İlginç bir soru. Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Özel sağlık sigortaları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.
Bir süredir tekstil atölyesinde çalışıyorum. İşe girerken sigortamın yapıldığını sanıyordum. Rahatsızlığım nedeniyle hastaneye gittiğimde sigortamın olmadığını öğrendim. Bu konuda haklarım neler?
Sigortasız işçi çalıştıran devletten prim ve vergi kaçırdığı gibi, sizi de zarara uğratır. Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işverene devlet ceza kesiyor. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
İlginç bir soru. Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Özel sağlık sigortaları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.
Bir süredir tekstil atölyesinde çalışıyorum. İşe girerken sigortamın yapıldığını sanıyordum. Rahatsızlığım nedeniyle hastaneye gittiğimde sigortamın olmadığını öğrendim. Bu konuda haklarım neler?
Sigortasız işçi çalıştıran devletten prim ve vergi kaçırdığı gibi, sizi de zarara uğratır. Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işverene devlet ceza kesiyor. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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