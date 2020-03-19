Rapor alanlar erken emekli olabilir mi?

Eşim 22.03.1973 doğum tarihli. 08.07.1996 SSK girişi, 257 günü bulunuyor. İsteğe bağlı Bağ-Kur girişi Haziran/2008, 10 ay prim ödenmişliği var. 28.02.2020 tarihinde yüzde 75 engelli raporu aldı. Malulen emeklilik için ne yapmalıyız?
Engelli raporuyla malulen emeklilik mümkün olmuyor. Malulen emeklilik sigortadan sonra ortaya çıkan bir rahatsızlık için yüzde 60 ve üzeri rapor ile gerçekleşiyor. Eğer sigortadan önceki bir rahatsızlık ya da doğuştan bir engel varsa vergi indirimi ile emeklilik imkanı var. Eğer sonradan çıkan bir rahatsızlık ise SGK'ya başvurup hastaneye sevkinizi isteyin, burada heyetin vereceği rapor ile SGK da onayladığında malulen emekli olabilir.
Bir bankada 2.5 yıl çalıştım. Daha sonra istifa ettim ama kıdem tazminatı ödemediler. Yakup ALGAN
Kendi isteğiniz ile sebepsiz yere istifa ettiyseniz tazminat alamazsınız. Ancak emeklilik, askerlik, haklı fesih, 15 yıl 3600 gibi sebeplerle ayrılma durumunda tazminat alınabiliyor.
01.10.1963 doğumluyum. 01.06.1990 sigorta başlangıç tarihim. Hizmetlerim 7736 prim gün. Emeklilik şartlarımı öğrenmek istiyorum. Ümit Yaşar ŞERİFOĞLU
Son 7 yıllık sigortalılık sürenizde hangi kurum daha fazla ise o kurumdan emeklilik hesaplanıyor. Sizin de Bağ-Kur fazla görünüyor. Bu durumda 52 yaş ve 9000 gün primle emekli olursunuz. Eğer SSK fazla olsaydı, bu kez 5525 gün yetecek ve priminiz tamamlanmış olacaktı.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Engelli raporuyla malulen emeklilik mümkün olmuyor. Malulen emeklilik sigortadan sonra ortaya çıkan bir rahatsızlık için yüzde 60 ve üzeri rapor ile gerçekleşiyor. Eğer sigortadan önceki bir rahatsızlık ya da doğuştan bir engel varsa vergi indirimi ile emeklilik imkanı var. Eğer sonradan çıkan bir rahatsızlık ise SGK'ya başvurup hastaneye sevkinizi isteyin, burada heyetin vereceği rapor ile SGK da onayladığında malulen emekli olabilir.
Bir bankada 2.5 yıl çalıştım. Daha sonra istifa ettim ama kıdem tazminatı ödemediler. Yakup ALGAN
Kendi isteğiniz ile sebepsiz yere istifa ettiyseniz tazminat alamazsınız. Ancak emeklilik, askerlik, haklı fesih, 15 yıl 3600 gibi sebeplerle ayrılma durumunda tazminat alınabiliyor.
01.10.1963 doğumluyum. 01.06.1990 sigorta başlangıç tarihim. Hizmetlerim 7736 prim gün. Emeklilik şartlarımı öğrenmek istiyorum. Ümit Yaşar ŞERİFOĞLU
Son 7 yıllık sigortalılık sürenizde hangi kurum daha fazla ise o kurumdan emeklilik hesaplanıyor. Sizin de Bağ-Kur fazla görünüyor. Bu durumda 52 yaş ve 9000 gün primle emekli olursunuz. Eğer SSK fazla olsaydı, bu kez 5525 gün yetecek ve priminiz tamamlanmış olacaktı.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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