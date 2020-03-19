Emekli promosyonu ne zaman yatacak? Emekli promosyonu son dakika açıklaması Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapıldı. Promosyon ödemesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arayan emeklilere müjdeli haber geldi. Açıklamaya göre; 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarları hesaplara yatacak. Böylelikle emekliler taahhütname vermeden promosyon ödemesi almaya hak kazanacak.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir" denildi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan Corona Virüsü ile ilgili kararları açıkladığı sırada emeklilere ilişkin: " En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklanmasında bulundu.