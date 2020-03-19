ÖSYM son dakika MSÜ, YDS ALES sınavları ertelendi mi? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. MSÜ, YDS ALES sınavları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Sorularının yanıtları sayfamızda yer alıyor. ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur. ÖSYM; Yüksek öğretim Kuruluna bağlı okulların seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür. Yüksek öğretim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 19 Kasım 1974'de kurulmuştur.