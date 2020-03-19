2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.



ÖSYM nedir?

ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur. ÖSYM; Yüksek öğretim Kuruluna bağlı okulların seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür. Yüksek öğretim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 19 Kasım 1974'de kurulmuştur.