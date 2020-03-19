Maaşlar değişti! Ek göstergesi olmayan memurların emekli maaş ve ikramiyesi

YHS personeli emekliye ayrıldığında, her unvan için emekli aylığının ve ikramiyesinin miktarı aynı olurken, sadece hizmet yılı ve emekli keseneğine esas aylık derece/kademeden kaynaklı maaş ve ikramiye farklılığı olabilmektedir.

Bu çerçevede, yükseköğrenim veya lise (ve lise dengi okul) mezunu olup ek göstergeden yararlanmayan ve hizmet süresi 25-40 yıl aralığında olan Devlet memurlarından; emekliye ayrılmış olanların 2020 yılı ilk yarısındaki maaş bilgileri ile, 14 Haziran 2020 tarihine kadar emekliye ayrılacak olanların 2020 yılının ilk yarısında alacağı emekli maaşı ve emekli ikramiyesi bilgileri konusunda hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Ek göstergesi olmayanların emekli maaş ve ikramiyesi (2020 yılının ilk yarısında)