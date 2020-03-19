Maaşlar değişti! Ek göstergesi olmayan memurların emekli maaş ve ikramiyesi

Emekli olunduğunda alınacak emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarını önemli ölçüde etkileyen bir unsur olması nedeniyle, ek göstergeden hiçbir şekilde yararlanamayan memurlar, emekli olduklarında diğer memurlara göre daha fazla sıkıntı yaşamaktadırlar. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
EK GÖSTERGESİ OLMAYAN MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYESİ
Emekli olunduğunda alınacak emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarını önemli ölçüde etkileyen bir unsur olması nedeniyle, ek göstergeden hiçbir şekilde yararlanamayan memurlar, emekli olduklarında diğer memurlara göre daha fazla sıkıntı yaşamaktadırlar.
Ek göstergesi olmayanlar
Devlet memurları arasında (takvim.com.tr) sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapanların ek göstergesi yoktur.
Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki Devlet memurlarının unvanları, eğitim durumları ve dereceleri her ne olursa olsun ek göstergeden yararlanamıyorlar. Bu hizmet sınıfında (YHS); Aşçı, Bahçıvan, Bakıcı Anne, Bekçi-Bakıcı, Berber, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Garson, Gassal, Hademe, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, İtfaiyeci, Kaloriferci, Laborant Yardımcısı, Matbaacı, Otopsi Teknisyen Yardımcısı, Rasatcı Yardımcısı, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Teknisyen Yardımcısı ve Terzi gibi kadro unvanlı Devlet memurları yer almaktadır.
YHS personeli emekliye ayrıldığında, her unvan için emekli aylığının ve ikramiyesinin miktarı aynı olurken, sadece hizmet yılı ve emekli keseneğine esas aylık derece/kademeden kaynaklı maaş ve ikramiye farklılığı olabilmektedir.
Bu çerçevede, yükseköğrenim veya lise (ve lise dengi okul) mezunu olup ek göstergeden yararlanmayan ve hizmet süresi 25-40 yıl aralığında olan Devlet memurlarından; emekliye ayrılmış olanların 2020 yılı ilk yarısındaki maaş bilgileri ile, 14 Haziran 2020 tarihine kadar emekliye ayrılacak olanların 2020 yılının ilk yarısında alacağı emekli maaşı ve emekli ikramiyesi bilgileri konusunda hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Ek göstergesi olmayanların emekli maaş ve ikramiyesi (2020 yılının ilk yarısında)
Tablo, 15 Ekim 2008'den önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan Devlet memuru emeklilerine yönelik hazırlanmıştır.
Ek göstergesi olmayanların emekli maaş ve ikramiyesi (2020 yılının ilk yarısında)
Tablo, 15 Ekim 2008'den önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan Devlet memuru emeklilerine yönelik hazırlanmıştır.
Ek Göstergesi Sıfır Olanların Emekli Aylıkları Ne Kadar?
25 yıllık hizmet veren devlet memuru 2.661 TL emekli maaşı, 83.538 TL emekli ikramiyesi alacaktır. (1/4)
30 yıllık hizmet veren devlet memuru 2.780 TL emekli maaşı, 100.246 TL emekli ikramiyesi alacaktır. (1/4)
35 yıllık hizmet veren devlet memuru 2.954 TL emekli maaşı, 116.954 TL emekli ikramiyesi alacaktır. (1/4)
40 yıllık hizmet veren devlet memuru 3.128 TL emekli maaşı, 133.661 TL emekli ikramiyesi alacaktır. (1/4)
Yukarıdaki emekli aylığı hesaplamalarında emekli aylığının %4'ü oranında ek ödemeler de dahil edilmiştir. Sizde e-devlet ve SGK resmi internet sitesine girerek bu oranlar ile ne kadar maaş ve ikramiye alacağınızın sorgulamasını yapabilirsiniz.
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