Korona vakası Türkiye'de kaç kişide görüldü? Corona virüs nedeniyle kaç kişi öldü? soruları gündem oldu. Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili ülkemizdeki son durum hakkında açıklama yaptı. Vatandaşlar şimdi koronavirüs vaka sayısını öğrenmek istiyor.
CORONA VİRÜS NEDENİYLE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.
AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI
Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.
DÜNYADA SON DURUM
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 215 bine ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti.
Karadağ'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. Kırgızistan, Cibuti ve Gambiya'da da ilk vakalar görüldü. Moldova, Slovakya, Burkina Faso veKüba'da ise ilk can kayıpları yaşandı.
Virüsün merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste sadece birer yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise son 24 saat içinde yalnızca 13 yeni vaka görüldü.
Çin'deki can kaybı 3 bin 237'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 80 bin 894'e çıkarken, bunların 69 bin 614'ünün iyileştiği bildirildi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 kişi artarak 2 bin 978'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 bin 207 artarak 35 bin 713'e yükseldi.
İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN 10 DAKİKADA BİR KİŞİ ÖLÜYOR
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor." ifadesini kullandı.
Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.
KADIN DOKTOR KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
Başkent Tahran'da Şuhedayi Pakdeşt Hastanesi doktorlarından Şirin Ruhanirad, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunda Ruhanirad'ın koronavirüs tedavisi gördüğü, bir kolunda serum olduğu halde hastaları muayene ettiği görüntülerini yayınlandı.
Ruhanirad, son röportajında, "Personel yoğun bir şekilde çalışıyor. Yerime doktor ayarlanamadı." diyerek çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.
İran'da Kovid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 10 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı.
ÇAD'DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ
Orta Afrika ülkesi Çad'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Hükümetten yapılan açıklamada, Kamerun'un Duala kentinden gelen Fas uyruklu bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.
- Burkina Faso'da cemaatle namaz kılınmayacak
Burkina Faso'da Müslüman Alimler Birliği, koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir olarak camilerde cuma namazları dahil bütün namazların kılınmaması kararı aldı.
Birlikten yapılan açıklamada, nikah, cenaze, mevlit gibi tüm etkinliklerin 50 kişiyle sınırlandırılması istendi.
CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI
CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI
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