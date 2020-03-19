Kolonyaya ihracat sınırı

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğiyle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş eklendi.
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