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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 Gazete
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    Kolonyaya ihracat sınırı

    Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğiyle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş eklendi.

    Kolonyaya ihracat sınırı
    Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğiyle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş eklendi.

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