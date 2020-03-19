Kandilde camiler açık mı, kapalı mı sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni kararlar açıkladı. Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde camilerin açık olup olmayacağı bu kapsamda merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorunun yanıtını açıkladı.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.
İL MÜFTÜLÜKLERİNE YAZI GÖNDERİLDİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.
"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.
Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.
"CAMİLERİMİZ KAPALI TUTULACAK"
İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."
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