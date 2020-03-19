Kamuda evden çalışma olacak mı? Kamuda evden çalışma kararı için gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşverenlerden virüse karşı uzaktan çalışma düzenine geçilmesi istenirken, kamu çalışanları da evden çalışma imkanı olup olmayacağı hakkında araştırma yapıyor. Kamu kurumlarının tatil olması yönünde beklentiler bulunuyor. Peki, kamu kurumları tatil olacak mı? Kamuda evden çalışma var mı? İşte detaylar…
KAMUDA EVDEN ÇALIŞMA OLACAK MI?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Özel durumlar dışında, kamuda evden çalışma hazırlığı yok dedi.
Bakan Albayrak 'Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda değerlendirmelerde bulundu.
Albayrak özetle şunları söyledi;
100 milyar TL'lik destek paketi iş dünyası ile istişare ile oluşturuldu. Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık. Belirlenen sektörler 3 ay likidite olarak desteklenecek. Likidite yanında teminat açığı sorununa da çözüm var.
Emekli maaşının artırılması 650 bin kişiye destek verdi.
İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız. Belirlediğimiz sektörler stopaj, SGK primleri, KDV ödemelerini ertelememiz ciddi likidite sağlayacak. 50-60 milyar TL likidite rahatlama sunacak.
Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.
İlk çeyreği beklentiler üzerinde bir büyüme ile kapatacağız.
Büyüme ve enflasyon hedeflerinde bir sıkıntı görmüyoruz.
Böyle bir küresel sürece en güçlü giren ülkelerdeniz. Ekonomide senkronize adımların avantajını yaşıyoruz. Piyasaları bu süreçten en az etkilenen ülke Türkiye.
KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." dedi.
Bu çalışanlar haricinde diğer çalışanlar görevine devam etmesi gerekiyor. Kamu kurumlarının tatil olmasına ilişkin henüz yeni bir karar açıklanmadı.
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