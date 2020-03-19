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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 09:21
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    • 19.03.2020 09:21
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    İlkbahar mevsimi nedir, ne zaman başlar? İlkbahar başlangıç tarihi 'da Doodle oldu

    bugün ana sayfasında kullanıcıları ilkbahar Doodle'ı ile karşıladı. İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar. Hazırlanan Doodle'ın ana sayfada yayımlanmasının ardından arama motoru üzerinden herhangi bir arama yapacak olan vatandaşlar aramalarını sıklaştırdı. Uzun süren kış ayının ardından İlkbahar'ın gelişi insanların içini ısıtmaya başladı. Peki İlkbahar Mevsimi ne zaman başlar ne zaman sona erer. Yaz ayı hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

    Google ana sayfasına taşıdı

    Dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından özel gün veya özel isimlerin ölüm ve doğum günleri Google tarafından doodle olarak ana sayfaya taşınabiliyor. Google bu kez'de ilkbahar'a özel hazırladığı doodle'a ana sayfasına taşıdı. Uzun süren kış ayının ardından İlkbahar mevsiminini merak içerisinde bekleyen vatandaşlar İlkbahar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte İlkbahar mevsimi ve doodle hakkında merak edilenler... Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır.

    İLKBAHAR MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır.

    İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

    Baharın habercisi çiçekler

    Bilhassa bu mevsimde yerel hava depresyonu olarak meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür. Bazen bu yağışlar çiftçilere çok zarar verir.

    İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir.

    DOODLE NEDİR?

    Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için İlkbahar kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları İlkbahar gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

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