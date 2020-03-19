İdari izin yıllık izinden düşülür mü? sorusunun yanıtı binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. Koronavirüse karşı alınan önlemler dahilinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarında bazı memurlar 16 Mart'tan itibaren idari izinli sayıldı. İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır.