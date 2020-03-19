Coronadan ölen kim? Corona virüs son dakika ölen kişi kim? Aytaç Yalman Coronadan mı öldü? Corona virüs kaynaklı ölümler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre, Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman'ın Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Konuyla ilgili flaş açıklamayı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yaptı.

KOCA'DAN AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Aytaç Yalman'ın ölümüne ilişkin bilgiler verdi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.