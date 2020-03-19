Coronadan ölen kim? Corona virüs son dakika ölen kişi kim? Aytaç Yalman Coronadan mı öldü? Corona virüs kaynaklı ölümler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre, Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman'ın Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Konuyla ilgili flaş açıklamayı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yaptı.

AYTAÇ YALMAN CORONADAN MI ÖLDÜ?

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman, 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Alınan bilgiye göre Yalman, koronavirüs nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.