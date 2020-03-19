Cuma namazı camide mi kılınacak? Camiler yarın açık mı? Camiler Cuma açık mı sorusuna yarın Cuma namazı kılarak ibadetlerini kılacak vatandaşlar yanıt arıyor. Diyanet son dakika açıklamasıyla camide kılınacak toplu namazların nasıl olacağına açıklık getirdi. Peki, Cuma namazı camide mi kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı corona virüsün yayılma tehlikesine karşı alınan önlemlerin zafiyete uğramaması için 81 ile genelge gönderdi. Peki, Cuma namazı camide mi kılınacak? İşte detaylar…
CUMA NAMAZI CAMİDE Mİ KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı Cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınacak yeni tedbirler bildirildi.
Yazıda; İslam'ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğunu ve İslam hukukunun, zararı önlemek fayda sağlamaktan daha önemlidir, temel ilkesine dikkat çekildi.
Yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla Devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinin icrası ile ilgili aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı yazıda, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" ifadeleri kullanıldı.
Yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiğinin ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kuran Kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere Cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağı bildirildi.
CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama:
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle cuma namazıyla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Cuma namazının, kitap, sünnet ve icmâ ile sabit olup, cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namaz olduğu belirtildi. Bununla birlikte can ve mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin, Cuma namazına gitmemeyi mubah hale getirdiği bilindiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda hasta olup Cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin Cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslamın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da, aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde Cuma namazıyla ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede; koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar."
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