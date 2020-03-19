Boyner ve YKM kapanıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının arttığını açıkladı. Tüm yurtta vatandaşlar mümkün olduğunda evlerinden çıkmaması için uyarmıştı. Bir çok büyük mağaza kapanma yoluna gidiyor. Boyner faliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Boyner mağazalarının ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. İşte Boyner ve YKM kapanıyor mu? Boyner ve YKM neden kapalı? Ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı markalar mağazalarını kapatma yoluna giti. Boyner Büyük Mağazacılık, COVID-19 salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu çerçevesinde Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını kapattı. Boyner açıklamasına göre, COVID-19'un küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına mağazalarında, merkez ofisinde ve depolarında önlemler alan Boyner, salgının yavaşlatılmasına destek olmak için mağazacılık operasyonlarına ara verdi.
"İSTİHDAM VE ÇALIŞAN HAKLARI HASSASİYETİMİZİ KORUYORUZ"
COVID-19'un küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına tüm iş süreçlerini yeniden yapılandırdıklarını aktaran Çamurdan, şunları kaydetti:
"En üst seviyeye çıkardığımız önlemleri, mağazalarımızda, merkez ofisimizde ve boyner.com.tr'ye ürün sevkiyatı sağlayan depolarımızda titizlik ve büyük hassasiyetle devreye aldık. Salgını yavaşlatma çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.
Birbirimizden sorumlu olduğumuzu unutmadan, sosyal mesafeyi koruyarak ve evden çıkmayarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi sağlıklı ve güzel günlere taşıyabiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu tehlikenin de hep birlikte en kısa sürede üstesinden geleceğimize inanıyorum."
Boyner, mağazalarını tekrar açacağı güne kadar müşterilerine boyner.com.tr ve morhipo.com aracılığıyla hizmet vermeye devam edecek.
Müşteriler satın almış oldukları ürünlerin, satış sonrası iade,değişim,inceleme gibi süreçlerini mağazalar tekrar açıldığında gerçekleştirebilecek.
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