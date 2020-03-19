Sosyal Güvenlik sisteminde yer alan fakat bir çok kişinin bilmediği çift maaş sistemi bulunmaktadır. Gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda kadınlar çift maaş alabilecekler. Örnek vermek gerekirse SSK emeklisi olan bir kadın, eşinin vefat etmesinden sonra BAĞ-KUR ise BAĞ-KUR, SSK ise SSK ya da emekli sandığı ödemesi de alabiliyor. Fakat ödeme ise SSK veya Bağ kurluolması durumunda dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alabilmektedir. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli.
İlk Maaş Kesilir Endişesiyle Hak Aranmıyor
SGK tarafından bu hakkın çok bilinmemesinin nedenlerinden biri de özellikle ilk, temel maaşın kesilmesi endişesidir. Bir diğer neden ise bireylerin bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını arası olarak ifade edilebilmektedir. Bu uygulamada hangi sigortalılık sistemine bağlı olduğu sorgulanmadan (4/A/B/C) vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabilmektedir.
Örnek vermek gerekirse SSK emeklisi olan bir kadın, eşinin vefat etmesinden sonra BAĞ-KUR ise BAĞ-KUR, SSK ise SSK ya da emekli sandığı ödemesi de alabiliyor. Fakat ödeme ise SSK veya Bağ kurluolması durumunda dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alabilmektedir.
SGK'dan Çift Maaş Nasıl Alınır?
SGK'dan yetim veya dul aylığı alan bir kadın ikinci bir maaşı alabilir. Bu noktada SSK emeklisi babasından maaş alma hakkı bulunan kadın, Bağkur'lu kocasının vefat etmesi durumunda buradan bir bi maaş alabilir.
3 Maaş Olabilir; Vefat eden eş veya babandan biri Bağkur, diğeri Emekli Sandığı emeklisi, çalışan kadın ise SSK emeklisi ise 3 maaş alma durumu oluşuyor.
Üç Maaş Ödemesi Yapılması Mümkün
Türkiye gazetesinin haberine göre bazı durumlarda ise üç maaş alma olanağı da bireylere tanınmış olmaktadır. Bu noktada üç maaş ödemesi için bireylerin kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alması ve sonrasında vefat eden BAĞ-KUR emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadınlara Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmesi durumunda üç maaş alma hakkı doğmaktadır. Bu durumda ise kadınlara tam üç maaş ödemesi yapılmaktadır.
Özellikle ilgili durumu taşıyan kadınların, haklarını arayarak bu olanaktan SGK'ya başvuru yaparak faydalanmaları önerilmektedir.
Kimler Yararlanır?
Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Kız çocukları, yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlarsa, çalışmıyor, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almıyorsa yetim maaşı alabilirler. Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor. Erkek çocukların ise öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 25 yaşından sonra ölüm aylığı hakkı bitiyor.
İşte Kafa Karıştıran Tablo
Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;
✔ Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.
✔ Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.
✔ Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.
✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,
✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.
✔ Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.
Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;
✔ İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.
✔ İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.
✔ İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.
✔ Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.
Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;
✔ Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.
✔ İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.
✔ İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.
✔ İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir
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