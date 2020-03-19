Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Anadolu Ajansı Canlı Yayını ile mücbir sebep nedeni ile bankaların tüketici kredisi ile kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna yanıt verdi. ''3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL'lik ek likidite olacak. 1500 liranın altında maaş alan 650 bin emeklinin maaşını buraya çıkararak, gelir desteği sağlanmış olacak tüketim harcaması desteklenmiş olacak. Tüm esnafların ana para ve faiz ödemeleri ertelenecek. Esnaflar kamu bankaları başta olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacak. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin mevzuatın esnetilmesi söz konusu'' dedi.
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?
3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL'lik ek likidite olacak. 1500 liranın altında maaş alan 650 bin emeklinin maaşını buraya çıkararak, gelir desteği sağlanmış olacak tüketim harcaması desteklenmiş olacak. Tüm esnafların ana para ve faiz ödemeleri ertelenecek. Esnaflar kamu bankaları başta olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacak. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin mevzuatın esnetilmesi söz konusu.
KARŞILIKSIZ ÇEKLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HAKKI GETİRİLDİ!
Canlı yayında gelen karşılıksız çek sorusun da yanıtlayan Bakan Albayrak sorulan çok sayıda çekin beklemede kaldığı yönündeki iddiaya ilişkin olarak "Karşılıksız çek hakkında mücbir sebep kırılması vardı. Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan önlemlerde hem bankaları hem de paydaşları rahata kavuşturan bir süreç yaşıyoruz. Sadece kamu bankaları değil tüm bankaları kapsayan uygulamaları hareke geçirdik.
Tüm süreci dinamik olarak takip ediyoruz. Parası var ama nakitte kalmak için mi parasını tutuyor, korana virüs tedbirleri nedeni ile yaşanan bir mağduriyet var bu nedenle mi çekini ödeyemiyor buna bakıyoruz. Kulağımıza çok çılgın fikirler de geliyor tüm ödemeleri durduralım diye ama böyle bir şey söz konusu olamaz. Piyasalardaki ödemeleri dengede tutmak zorundayız. Çek piyasalar için çok önemli bir ödeme aracı. Bu nedenle çeklerin düzenli ödenmesini sağlamak için gerekli çabayı göstermek zorundayız.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa Çalışma Kapsamında;
* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.
İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
-İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
-İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
-İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
-İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NE KADAR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
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