Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman neden öldü? Aytaç Yalman ölüm sebebi nedir sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyada son günlerde ortaya atılan coronavirüs iddialarına bir yenisi daha eklendi. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı olan Aytaç Yalman geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Yalman'ın coronavirüs kaynaklı hayatını kaybettiğine yönelik ifadeler gündeme oturdu.
AYTAÇ YALMAN NEDEN ÖLDÜ?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman, 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Alınan bilgiye göre Yalman, koronavirüs nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.
AYTAÇ YALMAN KİMDİR?
Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur.
Aytaç Yalman, 1960 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargâh Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yaptı. 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti. 1983-1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Aytaç Yalman, 1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığı'na, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atandı. Aytaç Yalman 1990 yılında ise Tümgeneral rütbesine terfi etti. 1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yapan Aytaç Yalman, aynı yıl Korgeneral rütbesine terfi etti ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. Aytaç Yalman, 1995-1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü.
1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı. 1998 yılında Suriye ile yaşanan kriz sonrası 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü. 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Aytaç Yalman, 29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu.
Aytaç Yalman, sağlık sorunları nedeniyle 16 Mart 2020 günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetmiştir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.