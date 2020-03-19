Askerlik görevini yerine getirmek için askere giden kişilerin muhtaç ailelerine devlet tarafından maaş bağlanmaktadır. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, asker ailesine maaş ödemesi şartları nelerdir sorusunun yanıtını arıyor. İşte 2020 asker ailesi maaşı başvuru şartları. Asker ailelerinin yardımdan faydalanabilmesi için öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir. Askerlik maaşı başvurusunda kişi eğer bekarsa annesine, annesi hayatta değilse babasına ödeme yapılmaktadır. Kişi evliyse resmi nikahlı eşine ödeme yapılır.
Asker ailesi maaşı alma şartları nelerdir?
Asker ailelerinin yardımdan faydalanabilmesi için öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir. Askerlik maaşı başvurusunda kişi eğer bekarsa annesine, annesi hayatta değilse babasına ödeme yapılmaktadır. Kişi evliyse resmi nikahlı eşine ödeme yapılır.
Asker ailesine yapılan yardım en fazla 12 ay süreyle verilmektedir. Asker ailesine verilecek olan maaş, vakıf mütevelli heyetinin onayından geçtikten sonra hesaplanmaktadır. Yardımdan yararlanabilmek için ailede kişi başına düşen gelirin 609,67 TL'yi geçmemesi gerekir. Bu rakam 2020 yılı için muhtaçlık sınırıdır. Muhtaçlık sınırı asgari ücretin 1/3'ü alınarak hesaplanmaktadır. Dulluk maaşı alan kişiler asker ailesi maaşı için başvuru yapamaz. Ancak çocuk parası alanlar, yaşlılık ve engelli maaşı alanlar bu yardımdan faydalanabilirler.
Asker ailesi maaşı almak için nereye başvurulur?
Muhtaç asker ailesi maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Başvurular bağlı olunan il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Başkanlıklarına yapılmaktadır. Başvuru sırasında T.C nüfus cüzdanı yeterli olmaktadır.
Asker ailesi maaşı ne kadar?
Asker ailesi maaşı 2020 yılı için aylık 275 olmak üzere, 2 ayda bir 550 TL olarak belirlenmiştir. Aileye verilen maaş PTT aracılığı ile ödenmektedir. Ödemeler, 2 ayda bir çift ayların son haftasında yapılmaktadır. Askerlik görevini yapan kişinin ailesine maaş bağlandığı gibi aynı zamanda devlet askere giden kişinin çocuğuna da maaş bağlamaktadır. Eğer askerin eşi vefat etmişse çocuklarına verilen öksüz-yetim aylığı ile birlikte bu yardımdan da faydalanabilir.
Asker ailesi maaşı sorgulama nasıl yapılır?
Asker ailelerine verilen maaş e-devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bir hizmeti olan ALO 144- ALO 183 hatları üzerinden ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Asker ailesi maaşı ne zaman ödenir? Asker ailesi maaşı, çift ayların son haftasında ödenmektedir. Yani 2, 4, 6, 8, 10, ve 12. Ayların son haftalarında PTT üzerinden yatırılmaktadır.
Asker çocuğu aylığı ne kadar?
Asker çocuğuna verilen maaş 2020 yılı için aylık 100 TL olmak üzere, 2 ayda bir 200 TL olarak ödenmektedir. Bu miktar her bir çocuk için ayrı ayrı verilmektedir. Ödemeler PTT'ye yapılmaktadır ve çift ayların son haftasında yatırılmaktadır. ayrıca asker ailesi yardımı bağlanmadan asker çocuğu yardımı bağlanamamaktadır.
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